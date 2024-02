Senegal galt als Stabilitätsanker in Afrika. Doch in dem Land droht die Stimmung zu kippen.

Senegal ist bekannt für den Fußballer Sadio Mané, der in den letzten Jahren für Bayern München spielte. Das Land ist ebenso bekannt für seine freundlichen Menschen und die seit der Unabhängigkeit stabile politische Situation, direkt in der Nachbarschaft der Sahel-Region, die durch mehrere Militärputsche und zunehmende Präsenz russischer Wagner-Söldner der internationalen Gemeinschaft und vor allem den Europäern große Sorge bereitet. Jetzt wurde die wichtigste Wahl in Senegal kurzfristig und sehr überraschend abgesagt, per Präsidentendekret.