Aktualisiert am 20.02.2024 - 17:07 Uhr

In Russland hat die Beförderung ranghoher Beamter des Strafvollzugs durch Präsident Wladimir Putin wenige Tage nach dem Tod von Kremlgegner Alexej Nawalny Kritik ausgelöst. Der zum Generaloberst des Innenministeriums beförderte Vizechef der Gefängnisbehörde FSIN, Waleri Bojarinew, sei persönlich für die Folterungen Nawalnys im Gefängnis verantwortlich gewesen. Das schrieb der Direktor des von Nawalny gegründeten Fonds zur Bekämpfung der Korruption (FBK), Iwan Schdanow, am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal. "Das muss man wohl als offene Belohnung Putins für die Folter verstehen", so Schdanow.