Karoline Leavitt Trump findet seine schärfste Waffe

dpa , Von Julia Naue 28.06.2025 - 21:24 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Sprecherin Karoline Leavitt lehnt sich über den Schreibtisch im Oval Office und spricht mit US-Präsident Donald Trump: Sie ist die jüngste Sprecherin der Geschichte. (Quelle: IMAGO/Al Drago / Pool via CNP /MediaPunch/imago)

Sprecherin Karoline Leavitt inszeniert sich als gläubige Christin und Mutter. Doch, wenn es um den US-Präsidenten geht, kann sie auch laut und ausfallend werden.

Wenn Karoline Leavitt zur Pressekonferenz einlädt, wird es voll. Ein- bis zweimal in der Woche stellt sich die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump im kleinen Briefing-Raum des Weißen Hauses den Fragen der Presse.

Mit 27 Jahren ist Leavitt die jüngste Präsidenten-Sprecherin in der US-Geschichte. Wenn sie auf dem Podium steht und Reporterinnen und Reporter aufruft, lächelt sie stets. Doch Leavitt und ihr Team haben ein so feindseliges Verhältnis zur Presse etabliert wie wohl keine US-Regierung zuvor. Wer ist die Frau, die als Sprachrohr für Trumps Politik auftritt?

Leavitt ist 1997 im US-Bundesstaat New Hampshire geboren. Ihre Eltern betreiben dort einen Gebrauchtfahrzeughandel für Lkw. Ihnen gehörte auch ein Eisstand, in dem Leavitt einst Eis verkaufte. Sie studierte an einer privaten katholischen Universität in ihrem Heimatbundesstaat Politik und Kommunikation.

Früher wollte sie Journalistin werden, ihr Weg führte sie aber schnell in die Politik. Während Trumps erster Amtszeit beantwortete sie zunächst Bürgerbriefe im Weißen Haus, schnell wechselte sie in die Presseabteilung und arbeitete unter Trumps damaliger Sprecherin Kayleigh McEnany.

Nach Trumps Wahlniederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 arbeitete Leavitt für das Büro der Abgeordneten Elise Stefanik, eine der loyalsten Trump-Anhängerinnen bei den Republikanern. Schließlich versuchte sich Leavitt selbst als Politikerin und bewarb sich 2022 um einen Sitz im Repräsentantenhaus – allerdings ohne Erfolg.

Beachtlich war allerdings, dass sie bei den Vorwahlen einen Aufholsieg hinlegte und ihren republikanischen Widersacher schließlich schlug. Leavitt präsentierte sich als neue Generation – als Vertreterin der Gen Z, die neuen Wind in den Politikbetrieb bringen will.

Leavitt ist "zäh wie Leder"

Und Leavitt setzte voll auf Trump und dessen Maga-Ideologie. Maga steht für "Make America Great Again". Sie verbreitete offensiv die Lüge von der gestohlenen Präsidentschaftswahl – zu einer Zeit, in der Trump noch in seiner Art Exil in Florida saß und längst nicht alle Republikaner offen behaupteten, Joe Biden und seine Demokraten hätte bei der Wahl betrogen und Trump um den Sieg gebracht. Sie sei "zäh wie Leder", sagte der ultrarechte Publizist Steve Bannon "Politico" über Leavitt.

Leavitt ist schon während ihrer Zeit an der Uni eine Trump-Anhängerin gewesen und eine erbitterte Kritikerin der Medien, die den Republikaner im Wahlkampf 2016 ihrer Auffassung nach unfair behandelt haben. "Man kann über Donald Trump sagen, was man will", schrieb sie damals in der Studierendenzeitung. "Er ist sicherlich nicht perfekt, aber er tritt ohne Frage nicht nur gegen eine korrupte Kandidatin (Hillary Clinton) an, sondern auch gegen die korrupten und voreingenommenen Medien. Die liberalen Medien sind ungerecht, unfair und manchmal auch einfach nur falsch."

Leavitt beendet Mutterschutz nach Attentat auf Trump

Die Präsidenten-Sprecherin ist mit Trump politisiert worden – als er sich 2016 zur Wahl stellte, war sie 19 Jahre alt. "Die Generation von Leavitt kann sich kaum noch daran erinnern, dass es überhaupt Reibereien zwischen Trump und den Republikanern gab", schreibt die "Washington Post".