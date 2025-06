Unfall-Drama: Fahrer verbrennt in Audi R8

Nach 13 Jahren: Ausstieg in RTL-Serie

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen hungert. Israel kontrolliert einen Teil der Essensausgabe – seine Soldaten sollen gezielt auf Hungernde geschossen haben.

Israelische Soldaten sollen in den vergangenen Wochen auf Befehl ihrer Kommandanten gezielt auf Menschenmengen bei Hilfslieferungen im Gazastreifen geschossen haben. Das berichtet die israelische Zeitung "Haaretz" am Donnerstag unter Berufung auf Aussagen aktiver und ehemaliger Armeeangehöriger. Demnach hätten die Einsatzkräfte das Feuer eröffnet, obwohl keine akute Gefahr von den Menschen ausging.

Loading...

Ein Soldat sprach gegenüber "Haaretz" von einem "Töten im Routinebetrieb" und einer "völligen Erosion" ethischer Maßstäbe. In seinem Einsatzgebiet seien "täglich bis zu fünf Menschen getötet" worden – darunter Zivilisten, die in aller Frühe versuchten, einen Platz in der Schlange vor einem der vier Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zu bekommen, die die Verteilung humanitärer Hilfe koordiniert und von den USA und Israel unterstützt wird.

Zivilisten als "feindliche Macht"

"Es ist ein Schlachtfeld", berichtet der Soldat. "Die Palästinenser werden wie eine feindliche Macht behandelt: Es gibt keine Massenkontrolle, keine Warnschüsse, kein Tränengas – nur Beschuss mit allen vorhandenen Waffen: mit schweren Maschinengewehren, Granatwerfern und Mörsern." Wenn das Feuer stoppt, sei das für die Menschen an den Hilfszentren das Signal, sich vorsichtig zu nähern. "Wir kommunizieren über das Feuer aus unseren Gewehren", sagt der Soldat.

Die Hilfszentren wurden Ende Mai von Israel mit Unterstützung evangelikaler Gruppen aus den USA eingerichtet. Ziel: Lebensmittelversorgung für Hunderttausende Notleidende in Gaza. Doch laut "Haaretz" verlaufe die Verteilung chaotisch – und häufig tödlich. Aus den Recherchen der Zeitung ergeben sich mindestens 19 Fälle, in denen IDF-Soldaten auf unbewaffnete Zivilisten an den Ausgabestellen für humanitäre Hilfe geschossen haben sollen.

Dabei hätten nicht nur einfache Soldaten das Feuer auf Zivilisten eröffnet, sondern auch befehlshabende Kommandeure. Das vorgegebene Ziel sei laut Aussage der Soldaten die "Gebietssicherung" gewesen. Insbesondere in der Nacht und am frühen Morgen seien Zivilisten gezielt erschossen worden, erzählt der Soldat der "Haaretz": "Wir feuern frühmorgens, wenn sich Leute aus Hunderten Metern nähern. Manchmal stürmen wir sie auch einfach frontal an – obwohl keine Bedrohung besteht." Der Mann führt weiter aus: "Das Vorgehen ist moralisch unhaltbar."

Ihm sei kein einziger Fall von Gegenfeuer bekannt. Weiterhin erklärte der Soldat, die Aktivitäten in seinem Dienstbereich würden als Operation "Gesalzener Fisch" bezeichnet werden – der Name der israelischen Version des Kinderspiels "Donner, Wetter, Blitz".

Die interne Kritik scheint zu wachsen

Die israelische Öffentlichkeit bekäme von den Vorgängen im Gazastreifen nichts mit, berichten IDF-Offiziere der "Haaretz". Ihnen zufolge sei die Armee zufrieden damit, dass die von Israel legitimierten Hilfszentren eine Beendigung internationaler Unterstützung für das israelische Vorgehen im Palästinensergebiet verhindert hätten. Insbesondere seit dem Krieg mit dem Iran sei es der Armee gelungen, den Gazastreifen in einen Nebenschauplatz zu verwandeln – das öffentliche Interesse daran sei deutlich gesunken.