Die Türkei möchte in ihrem Waffenarsenal von den USA unabhängiger werden. Ein Schritt in diese Richtung ist nun mit einem eigenen Kampfjet des Nato-Mitglieds getan.

Das Nato-Land Türkei hat am Mittwoch eigenen Angaben zufolge ein erstes überwiegend lokal entwickeltes Kampfflugzeug erfolgreich in der Luft getestet. Der Jet, den ein türkisches Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen BAE Systems konzipierte, startete und landete auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Hauptstadt Ankara. Das zeigten Aufnahmen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei geht davon aus, dass die Serienproduktion des Jets im Jahr 2028 beginnen wird, wie Anadolu weiter berichtete.