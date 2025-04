Gründe bisher unklar

Auch die genauen Gründe sind bisher unklar. Laut der "New York Times" soll die Trump-Regierung unzufrieden gewesen sein, weil Haugh Diversitätsprogramme zu langsam abgeschafft habe und in der Öffentlichkeit zu zurückhaltend aufgetreten sei. Zudem soll die Entlassung auf den Ratschlag der rechten Aktivistin Laura Loomer erfolgt worden sein. Lesen Sie hier mehr zu ihr.

Der Abgeordnete Jimes Hiles erklärte, er kenne General Haugh "als einen ehrlichen und geradlinigen Führer, der sich an das Gesetz halte und die nationale Sicherheit an erste Stelle setze. "Ich fürchte, das sind genau die Eigenschaften, die zu seiner Entlassung in dieser Regierung geführt haben könnten", sagte Himes.