Offenbar NSA-Direktor Haugh entlassen

Die Medienberichte, wonach die 31-Jährige ihn dazu gebracht haben soll, mehrere Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats zu entlassen, wies Trump jedoch zurück. Auf die Frage, ob Loomer mit diesen Personalentscheidungen in Verbindung stehe, antwortete er: "Nein, überhaupt nicht." Loomer habe ihm aber bei einem Treffen am Vortag jedoch mehrere Namen von Personen genannt, die er ihrer Meinung nach einstellen solle.

Nach Informationen der "Washington Post" soll am Donnerstag der Direktor des mächtigen Abhör- und Cyberspionagedienstes National Security Agency (NSA) entlassen worden sein. Die Zeitung beruft sich auf Quellen in der US-Regierung. General Timothy Haugh, der auch das U.S. Cyber Command leitet, wurde zusammen mit seiner zivilen Stellvertreterin bei der NSA, Wendy Noble, entlassen, so die Beamten. Noble wurde demnach auf eine Stelle im Büro des Unterstaatssekretärs für Nachrichtendienste des Pentagon versetzt. Die NSA ist Teil dieser Abteilung.