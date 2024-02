Aktualisiert am 29.02.2024 - 14:33 Uhr

In der Stadt Gaza sollen am Morgen laut einer Hamas-Behörde 104 Menschen rund um die Ankunft einer Hilfslieferung gestorben sein. Die Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren.

In der Stadt Gaza ist es am Morgen zu Gewalt rund um eine Hilfslieferung gekommen.

Laut Angaben der von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde sollen dabei 104 Menschen getötet worden sein. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge gibt die Behörde die Zahl der Verletzten mit 760 an, die Nachrichtenagentur Reuters hingegen schreibt von 280 Verletzten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.