Aktualisiert am 21.03.2024 - 12:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Umweltaktivisten stören Atomenergie-Gipfel in Brüssel

Weil sie sich vom Gebäude abseilten und den Zugang blockierten, haben Umweltaktivisten den Atomenergie-Gipfel in Brüssel so sehr gestört, dass er zeitweise unterbrochen wurde.

Mit einer Protestaktion haben Umweltaktivisten vorübergehend den Ablauf des ersten internationalen Atomenergie-Gipfels in Brüssel gestört. Weil sich Greenpeace-Aktivisten vom Dach abseilten, mussten am Donnerstag Statements der eintreffenden Staats- und Regierungschefs unterbrochen werden. Angaben der Veranstalter zufolge wurde auch die Annahme einer gemeinsamen Erklärung zur globalen Bedeutung der Nuklearenergie wegen des Protests am Konferenzzentrum verschoben.