Sie ist 51, ehemalige Arbeitsministerin und Mitglied der Kommunistischen Partei Chiles (PCCh): Jeannette Jara. Im November soll sie die linken Kräfte in Chile in die Präsidentschaftswahl führen. Jara setzt sich bei den Vorwahlen mit rund 60 Prozent der Stimmen durch.

Sturz Pinochets als Zeitenwende

1990 ist das Datum für die Zeitenwende in Chile. Damals wurde General Augusto Pinochet im Amt des Präsidenten abgelöst. Der General hatte am 11. September 1973 mit Unterstützung der CIA den linken Präsidenten Salvador Allende mit einem Putsch gestürzt und ein System der Gewaltherrschaft etabliert. Tausende starben, Zehntausende wurden gefoltert, noch mehr verließen unter teils abenteuerlichen Bedingungen das Land.

Eine von ihnen war Michelle Bachelet. Sie floh mit ihrer Mutter in die DDR und studierte dort Medizin. Nach ihrer Rückkehr begleitete das Mitglied der Sozialistischen Partei zwei Mal das Präsidentenamt. Mit Jara könnte erstmals eine Kommunistin in den Präsidentenpalast einziehen.

Borics Regierung hatte zuletzt stark an Popularität eingebüßt. Vor drei Jahren hatte ihn die Zeitung "Die Welt" noch als Hoffnungsträger gefeiert und notiert "Boric steht stellvertretend für eine neue selbstbewusste Linke in Lateinamerika, die für sich einen eigenen Politikstil und unabhängige Positionen vertritt." Und: "Das wirklich Spannende an Boric ist aus internationaler Sicht etwas ganz anderes: Der bewusste Bruch mit Tabus linker Politik, zu denen vielen der etablierten sozialistischen Köpfe nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Europa bislang der Mut fehlt. Damit wird Boric auch für die deutsche Linke zu einem interessanten Studienobjekt." Mit Jara geht es etwas dogmatischer zu.