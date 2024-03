Aktualisiert am 21.03.2024 - 13:03 Uhr

21.03.2024

Vor der somalischen Küste ankert die "Abdullah", ein Containerschiff, das unter der Flagge Bangladeschs fährt. Eine Woche zuvor war der Frachter im westlichen Indischen Ozean von somalischen Piraten geentert worden, der Kapitän und der zweite Offizier wurden als Geiseln genommen. Damit ist das Schiff eines der jüngsten Opfer der Piraterie, von der die internationale Schifffahrt dachte, sie sei unter Kontrolle gebracht worden. Nach Angaben eines Vertreters des Außenministeriums von Bangladesch ist das Land nicht in der Lage, die "Abdullah" durch einen Militäreinsatz zu befreien.

Piraten profitieren von Huthi-Angriffen

Das alles erhöhe die Preise für private Sicherheitskräfte und Versicherungen, sagen fünf Branchenvertreter. Zudem besteht die Gefahr von Lösegeldforderungen. Die Küste vor Somalia am Horn von Afrika ist eine der weltweit am meisten befahrenen Schifffahrtsrouten mit jährlich geschätzt 20.000 Frachtern, die den Golf von Aden auf ihrem Weg zum Suezkanal passieren.

Zwei somalische Gangmitglieder sagten der Nachrichtenagentur Reuters, sie profitierten von der Ablenkung durch die Angriffe der Huthi-Rebellen einige hundert Seemeilen weiter nördlich, um nach vergleichsweise ruhigen Jahren wieder in die Piraterie einzusteigen. "Sie haben diese Chance genutzt, weil die internationalen Seestreitkräfte, die vor der Küste Somalias im Einsatz sind, ihre Operationen reduziert haben", sagte ein Mann mit dem Decknamen Ismail Isseder am Telefon.

Somalia: Kann wieder so werden, wie es war

Zwar ist die Gefahr durch Piraten derzeit nicht so groß wie zwischen 2008 und 2014, allerdings befürchten somalische Offizielle und Branchenvertreter, dass sich die Lage zuspitzen könnte. "Wenn wir das nicht zu Beginn schon stoppen, kann es wieder so werden, wie es war", hatte der somalische Präsident Hassan Scheich Mohamud kürzlich gesagt. Auf dem Höhepunkt der Krise 2011 griffen somalische Piraten 237 Schiffe an und hielten Hunderte Menschen als Geiseln, wie das International Maritime Bureau berichtet.