Von Tobias Schibilla 31.07.2025 - 11:37 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro (l.) und US-Präsident Donald Trump: Die beiden Rechtspopulisten verbindet eine Freundschaft. (Quelle: IMAGO/Marina Uezima, ZUMA Press Wire/Andrew Leyden (Collage t-online))

Trump belegt Brasilien mit 40-Prozent-Zöllen. Als Grund nennt er die "Hexenjagd" auf den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Die beiden Männer haben viele Gemeinsamkeiten.

Nun trifft es Brasilien: US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch per Dekret an, Zölle in Höhe von 40 Prozent auf Importe aus dem größten Staat Lateinamerikas zu erlassen. "Die jüngsten Maßnahmen, Praktiken und Aktionen der brasilianischen Regierung bedrohen die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten", hieß es zur Begründung in dem Dokument.

Trump schreibt den Grund für die Strafzölle gegen Brasilien im Dekret nicht offen aus: Der wahre Grund für die Einfuhrgebühren ist ein Gerichtsprozess gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Im Jahr 2022 hatte der Rechtsextreme die Präsidentschaftswahl gegen den Linken Lula da Silva verloren – und danach im Januar 2023 in Trump'scher Manier einen Putschversuch angezettelt. Tausende Rechtsextreme versuchten damals, Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasília zu stürmen. Sie scheiterten genauso wie die Trump-Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington erobern wollten, um die Abwahl Trumps als US-Präsident zu verhindern.

Während Donald Trump nach dem gescheiterten Putschversuch nicht bestraft, sondern vom US-amerikanischen Volk erneut zum Präsidenten gewählt wurde, ist die politische Karriere Jair Bolsonaros vorerst vorbei. Sollte er im Prozess gegen ihn schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu 40 Jahre im Gefängnis. Schon jetzt muss er eine elektronische Fußfessel tragen.

Trump ergreift Partei für Bolsonaro

Das gefällt Donald Trump überhaupt nicht. In einem Post auf seinem Social-Media-Sprachrohr Truth Social forderte er Mitte Juli von Brasilien, die angeblich "politisch motivierte" Strafverfolgung gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro zu beenden: "Präsident Bolsonaro ist ein guter Mann", so Trump. "Und sie wollen ihn ins Gefängnis stecken. Und ich halte das für eine Hexenjagd und finde es sehr bedauerlich. Und niemand ist glücklich mit dem, was Brasilien tut, denn Bolsonaro war ein respektierter Präsident – sehr respektiert."

Die beiden Männer verbindet noch mehr als die Tatsache, dass sie einen gescheiterten Staatsstreich anzettelten. Vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien im Jahr 2022 rührte Trump für Bolsonaro die Werbetrommel. Er und der Brasilianer seien "gute Freunde" geworden, schrieb er damals in einer Erklärung. "Er kämpft für und liebt das brasilianische Volk!"

Kurz vor dem Wahltag bezeichnete Trump den damaligen brasilianischen Staatschef als "einen der besten Präsidenten der ganzen Welt". Bolsonaro war während seiner Amtszeit mit allerlei Entgleisungen aufgefallen. Unter anderem hatte er erklärt, er würde eine Kongressabgeordnete nicht vergewaltigen, weil sie zu hässlich sei. In einem Interview mit dem "Playboy" sagte er einst außerdem, ihm sei es lieber, dass sein Sohn bei einem Unfall ums Leben komme, als dass er sich als homosexuell herausstellte.

Bolsonaro und Trump: Unterstützt von der christlichen Rechten

Und noch ein wichtiges Detail eint die beiden Rechtspopulisten: In ihren Wahlkämpfen wurden sie von fundamentalistischen Evangelikalen unterstützt. Diese erzkonservative Strömung im Protestantismus hat sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Brasilien großen Einfluss auf die Politik.

So wurde Donald Trumps Wahlkampf in Teilen von evangelikalen Lobbyorganisationen wie Faith & Freedom (Glaube & Freiheit), der Billy Graham Evangelistic Foundation oder der Fellowship Foundation finanziert.

