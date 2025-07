Aktualisiert am 31.07.2025 - 12:47 Uhr

Das ukrainische Parlament hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das die Unabhängigkeit zweier zentraler Antikorruptionsbehörden wiederherstellt. Damit revidieren die Abgeordneten eine umstrittene Reform, die in der Vorwoche massive Proteste ausgelöst hatte und international auf scharfe Kritik gestoßen war.

Das neue Gesetz sieht zudem vor, dass Mitarbeiter der Antikorruptionsbehörden, der Polizei und der Ermittlungsbehörde sich künftig regelmäßig Tests durch Lügendetektoren unterziehen müssen. Die Regierung in Kiew will russische Einflussnahme verhindern.

Mit 331 Stimmen nahm die Werchowna Rada das neue Gesetz an, das die Selbstständigkeit des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und der Speziellen Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) erneut festschreibt. Das Gesetz muss noch von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnet werden, bevor es in Kraft tritt.

Gesetz hatte Proteste in der Ukraine ausgelöst

Die Reaktion in der Bevölkerung fiel deutlich aus: In mehreren Städten, insbesondere in Kiew, kam es tagelang zu Protesten. Demonstrierende versammelten sich unter anderem vor dem Präsidentenpalast und dem Parlament. Sie warfen der Regierung vor, zentrale Errungenschaften der Maidan-Revolution zu gefährden.