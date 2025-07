Johann Wadephul: Vor seiner Reise nach Israel stellt der Außenminister Forderungen an die Regierung in Tel Aviv. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesregierung hat ihre Kritik an Israel verschärft und eine Luftbrücke nach Gaza gestartet. Jetzt will der Außenminister vor Ort Haltung zeigen.

Wadephul reist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach Israel und ins Westjordanland. Dort will er mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu , Außenminister Gideon Saar und Präsident Isaac Herzog sprechen. Zudem sind Treffen mit Vertretern der UNO in Jerusalem sowie der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah geplant. Es gehe um Gespräche über die "dramatisch verschärfte Lage" im Nahen Osten.

Hauptziel: Waffenruhe in Gaza

Deutschland steht dabei international unter Druck. Bei der UN-Konferenz in New York zeigte sich zuletzt deutlich, dass Israel zunehmend isoliert ist. Frankreich, Großbritannien und Kanada haben eine Anerkennung eines Palästinenserstaats in Aussicht gestellt oder bereits angestoßen. Die Bundesregierung hingegen lehnt dies zum jetzigen Zeitpunkt ab. Eine Anerkennung könne allenfalls am Ende eines Verhandlungsprozesses stehen, so Wadephul. "Aber ein solcher Prozess muss jetzt beginnen."