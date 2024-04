In Finnland

Ein Politiker einer finnischen Regierungspartei ist in Helsinki festgenommen worden: Er schoss vor einem Nachtclub mit einer Waffe.

In Finnland hat ein Abgeordneter der rechtspopulistischen Regierungspartei Die Finnen vor einem Nachtclub mit einer Feuerwaffe geschossen. Wie mehrere finnische Medien berichteten, wurde der Politiker Timo Vornanen in der Hauptstadt Helsinki von der Polizei wegen des Verdachts auf schwere Gewalt und ein Schusswaffendelikt festgenommen. Der Zeitung "Seiska" zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitagabend vor einem Nachtclub, den zwei Parlamentsabgeordnete gerade besucht hatten.