Die österreichische Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl, Lena Schilling, wehrt sich gegen schwere Vorwürfe. Diese wurden in einem Medienbericht erhoben und beziehen sich unter anderem auf ihren Umgang mit der Wahrheit. Die Zeitung stütze sich auf "Gerüchte und Behauptungen", die auf ihren persönlichen Bereich zielten, aber überhaupt nichts mit ihrer Politik zu tun hätten, sagte die 23-Jährige am Mittwoch in Wien. "Eigentlich wird mein Charakter infrage gestellt."