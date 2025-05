So verzeichnete Bayern nach Einführung der Bezahlkarte im Frühjahr 2024 einen Zuwachs der freiwilligen Ausreisen um rund 30 Prozent. Auch in Thüringen stieg die Zahl im Saale-Orla-Kreis von 31 im Jahr 2023 auf 90 im Folgejahr. Die Sprecherin des dortigen Landratsamts erklärte der "Bild", dass der zuständige Fachdienst von einem "starken Zusammenhang mit der Einführung der Bezahlkarte" ausgehe, auch wenn von den Asylbewerbern selbst keine Gründe genannt worden seien.

Deutliche Anstiege in mehreren Regionen

Ein ähnliches Bild zeigt sich in anderen Bundesländern: In Greiz (Thüringen) erhöhte sich die Zahl der Ausreisen seit Einführung der Karte im Dezember 2023 um 28 Prozent. In Brandenburg kam es laut Innenministerium zu einer Verdopplung, im sachsen-anhaltinischen Magdeburg zu einem Anstieg um rund ein Drittel. In Sachsen lag der Zuwachs bei 21 Prozent.