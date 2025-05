"Verrat" an Europa: Ex-US-General kritisiert Trump

Der außenpolitische Kurs der Trump-Regierung ist auch innerhalb des US-Militärs nicht unumstritten. Der ehemalige oberste Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, kritisierte im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung die neue Ukraine-Politik der USA deutlich. "Nach all dem lautstarken Gerede, man könne das Problem in 24 Stunden lösen, wird die Glaubwürdigkeit dieses Präsidenten und dieser Regierung durch dieses Versagen meiner Meinung nach schwer beschädigt sein."