Die Wahlen in Südafrika am 29. Mai gelten als die wichtigsten und am härtesten umkämpften seit dem Wahlsieg des ANC unter Nelson Mandela. Doch wer am Ende gewinnt, ist ungewiss.

Eine grundsätzlich positive Entwicklung für die junge Demokratie, denn der ANC hat Südafrika in den vergangenen 15 Jahren an den Rand des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs fehlregiert. Viele Beobachter sprechen bereits davon, dass Südafrika sich auf dem Pfad zu einem "failed state" befinde. Kurzum: Die Regenbogennation braucht eine grundlegende politische Neuausrichtung.

Die katastrophale Regierungsbilanz der ehemaligen Befreiungsbewegung spiegelt sich in nahezu allen Politikfeldern wider: Südafrika hat marode Staatsunternehmen – der Stromkonzern Eskom, der für wiederkehrende Stromausfälle im ganzen Land verantwortlich ist, dient vielen Menschen als Sinnbild dieses Verfalls –, ein schleppendes Wirtschaftswachstum, einen dysfunktionalen Sicherheitsapparat sowie nicht zuletzt ein unzulängliches Bildungssystem. All dies hat einen giftigen Cocktail aus sehr hoher Arbeitslosigkeit – etwa 60 Prozent der jungen Menschen sind ohne Arbeit – und zügelloser Kriminalität, vor allem im Bereich der Bandenkriminalität, erzeugt.

Großer Teil der Bevölkerung hat sich Politik abgewandt

Dies liegt vor allem an ihrer guten Vernetzung in den ländlichen Regionen Südafrikas sowie an der Tatsache, dass die ehemalige Befreiungsbewegung in drei Jahrzehnten Herrschaft bedeutende Schlüsselpositionen in Politik und Verwaltung mit loyalen Anhängern besetzt hat. Diese Getreuen fürchten bei einer schweren Wahlniederlage des ANC um den Verlust ihrer Pfründe.