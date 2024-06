Britischer Rechtspopulist Farage sorgt mit Ukraine-These für Empörung Von dpa , t-online 22.06.2024 - 01:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Nigel Farage: Der Brexit-Hardliner tritt bei den britischen Parlamentswahlen an. (Quelle: JEFF OVERS/BBC) Kopiert News folgen

Der Brexit-Befürworter und britische Oppositionspolitiker Nigel Farage sorgt für Aufsehen. Er wiederholt russische Propaganda in einem BBC-Interview.

Für den britischen Rechtspopulist Nigel Farage hat der Westen eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Wir haben den Krieg provoziert", sagte der Chef der Partei Reform UK in einem am Freitagabend ausgestrahlten BBC-Interview. Mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ergänzte er: "Natürlich ist es seine Schuld."

Der langjährige EU-Parlamentarier Farage hatte den Brexit maßgeblich vorangetrieben. Bei der britischen Parlamentswahl am 4. Juli tritt er im ostenglischen Wahlkreis Clacton-on-Sea an, wo er als aussichtsreicher Kandidat gilt.

Die "immerwährende" Osterweiterung der EU und der Nato habe Putin eine Begründung für den Krieg geliefert, sagte Farage weiter. Der Kremlchef habe seinem Volk sagen können, dass der Westen "hinter ihnen her ist". Diese Begründung, die von den allermeisten Experten zurückgewiesen wird, verwendet auch Putin in seiner Propaganda.

Bewunderung für Putin

Farage verteidigte zudem frühere positive Aussagen über den Kremlchef. Er hatte ihn 2014, im Jahr der Krim-Annexion als den Politiker bezeichnet, den er am meisten bewundere. Der BBC sagte Farage nun: "Ich habe gesagt, dass ich ihn als Person nicht mag, aber ihn als politischen Akteur bewundere, weil er es geschafft hat, die Kontrolle über die Führung Russlands zu übernehmen."

Der britische Innenminister James Cleverly kritisierte Farage. Der 60-Jährige "wiederholt Putins abscheuliche Rechtfertigung für die brutale Invasion der Ukraine", sagte Cleverly. Der Verteidigungspolitiker John Healey bezeichnete gegenüber dem britischen "The Guradian" die Äußerungen als "schändlich" und fügte hinzu, Farage habe "gezeigt, dass er lieber Wladimir Putins Stiefel lecken würde, als sich für die Menschen in der Ukraine einzusetzen. Das macht ihn für jedes politische Amt in unserem Land untauglich, geschweige denn für die Führung einer ernstzunehmenden Partei im Parlament."