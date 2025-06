Videoaufnahmen auf Telegram zeigen, wie das Lasersystem zunächst gegen eine Stahlwand feuert. In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Lichtstrahl Drohnen in der Luft trifft. Laut einem Bericht der ukrainischen Militärwebseite "Militarnyi" soll es sich dabei um eine von Kiews Shchedryk-Drohnen handeln, außerdem sei eine Täuschungsdrohne vom Typ Distractor getroffen worden.

Bei dem Lasersystem "Silent Hunter (Stiller Jäger)" handelt es sich dem Bericht nach um einen 30kW-Laser, der auf einen Pickup montiert werden kann. Er soll, so berichtet "Militarnyi" von der chinesischen Academy of Engineering Physics entwickelt worden sein. Das System hat ein eigenes Radar und andere Einrichtungen, um gegnerische Drohnen zu entdecken und abzuschießen.

Das Radar soll dem Bericht nach etwa fünf Kilometer Reichweite haben, der Laserstrahl kann Ziele in bis zu 1,5 Kilometer treffen. Er sei auch in der Lage, gegnerische optische Systeme zu blenden, die bis zu drei Kilometer weit entfernt sein können. Die in den Videoaufnahmen abgeschossenen Drohnen dürften etwa in 1,3 Kilometer Entfernung geflogen sein. Auf den Aufnahmen, die nicht unabhängig bestätigt werden können, sind Drohnenteile mit Löchern zu sehen, die verbrannt aussehen. Die chinesische Kanone soll auch von Saudi-Arabien gegen die Huthi-Terroristen im Einsatz sein.