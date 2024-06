Die israelische Armee untersucht derzeit einen schwerwiegenden Vorfall: Soldaten sollen einen palästinensischen Kriegsgefangenen auf ihre Motorhaube geschnallt haben und mit ihm durch Gaza gefahren sein. Videos der Tat kursieren in sozialen Netzwerken. Dieses Verhalten, das als Missbrauch von Kriegsgefangenen gilt, wurde von der israelischen Armee (IDF) bestätigt und untersucht. Wie "Der Spiegel" berichtete, wurde der Mann während einer Militäroperation in Gaza gefangen genommen.

In einem Video, das auf sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie er an Händen und Füßen gefesselt und mit dem Gesicht nach unten auf die Motorhaube eines Militärjeeps geschnallt wird. Die Szene spielt sich vor zahlreichen Zeugen ab. Die Nachrichtenagentur Reuters verifizierte das Video bereits. In einer Erklärung des IDF heißt es: "Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst".