Die russische Armee kommt im Ukraine-Krieg immer langsamer voran, während ukrainische Truppen in Russland vorrücken. Die Verhandlungen der USA in Saudi-Arabien zeigen vor allem, dass Wladimir Putin auf Zeit spielt. Ein Überblick.

Nun ist sie vorbei: die zweite Gesprächsrunde der Verhandlungen der USA mit der Ukraine im saudi-arabischen Riad. In diplomatischen Kreisen nennt man diese Gespräche "Hotelpendeldiplomatie". Die russische und die ukrainische Delegation sprechen nicht direkt miteinander, begegnen sich in Saudi-Arabien nicht direkt. Lediglich die US-Unterhändler sprechen erst mit den Ukrainern, danach wohl in einem anderen Raum mit den Russen. Bislang – Stand Dienstagabend – konnten sich die Kriegsparteien auf keine allgemeine Feuerpause verständigen.

Die russische Führung hatte schon vor den Gesprächen in Saudi-Arabien eine 30-tägige Waffenruhe abgelehnt und den Stopp der westlichen Waffenlieferungen dafür zur Bedingung gemacht. Stattdessen sprachen US-Präsident Donald Trump und Putin danach am Telefon über einen 30-tägigen Angriffsstopp gegen Infrastrukturziele. Daran halten sich jedoch bislang beide Seiten nicht.

Stattdessen wirkt es so, als wolle Moskau Trump manipulieren. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, dass Putin dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau vorige Woche ein "absolut persönliches Geschenk" übergeben habe. Witkoff hatte laut US-Medien erzählt, dass es sich um ein Porträt Trumps handelte, gemalt von einem prominenten russischen Künstler. Russlands Strategie zielt also auf eine Annäherung zur US-Regierung und darauf, Trump von der russischen Lesart zu überzeugen.