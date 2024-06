Der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat Spitzenpositionen in der Regierung und in der Präsidialverwaltung neu besetzt. "Die Effizienz muss enorm erhöht werden, wenn wir in diesem wilden Kampf bestehen wollen", sagte Lukaschenko am Donnerstag laut der staatlichen Minsker Nachrichtenagentur Belta. Harshe Kritik gab es unter anderem am Außenministerium. "Man muss das Außenministerium durchschütteln, damit es anfängt, zu arbeiten", sagte Lukaschenko. Wer nicht arbeiten wolle, müsse entlassen werden.