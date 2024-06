Aktualisiert am 29.06.2024 - 10:28 Uhr

Bei den Präsidentschaftswahlen im Iran zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem moderaten und einem ultrakonservativen Kandidaten ab. Am 5. Juli kommt es zu einer Stichwahl.

Im Iran wählen die Bürger einen neuen Präsidenten. Nun kommt es laut der Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das iranische Innenministerium wohl zu einer Stichwahl zwischen dem gemäßigten Reformer Massoud Peseschkian und dem ultrakonservativen Kandidaten Said Dschalili.

Termin für die Stichwahl steht fest

Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hat, geht es am 5. Juli in die Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten. Besonders bemerkenswert ist bei der Wahl auch, dass Peseschkian jüngst die strikten Kleidervorschriften für iranische Frauen und Mädchen kritisierte – eine Rarität für einen von der Wahlbehörde zugelassen Kandidaten im Iran.

Amtsinhaber Raisi bei Hubschrauberabsturz gestorben

Zur Wahlbeteiligung machten die Behörden der Islamischen Republik keine Angaben. Insgesamt rund 61 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren am Freitag zur Stimmabgabe aufgerufen gewesen.

Die ursprünglich für 2025 geplante Präsidentschaftswahl war vorgezogen worden, nachdem der konservative Amtsinhaber Ebrahim Raisi am 19. Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Der Urnengang wird im Ausland mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da der Iran ein politisches Schwergewicht in der Region ist und in mehreren Konflikten wie dem Gaza-Krieg mitmischt.