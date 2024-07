Wieder ein Sturz aus dem Fenster, wieder eine prominente russische Person: In Moskau ist die Wirtschaftswissenschaftlerin Valentina Bondarenko ums Leben gekommen. Die 82-Jährige war am Institut für Wirtschaft der russischen Wissenschaftsakademie beschäftigt und galt als eine der führenden Ökonomen des Landes.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass sei sie bereits am Montagabend aus dem Fenster ihrer Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude gefallen. Ihre Verletzungen seien so schwer gewesen, dass sie daran verstarb, hieß es. Sie sei versehentlich gestürzt, vermuten die russischen Behörden. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Fotos in russischen Medien zeigen Polizisten am Ort des Geschehens, der Unfallort wurde abgesperrt.