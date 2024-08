Videotranskript lesen

Unter großem Jubel haben US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und zahlreiche Angehörige die im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassenen US-Bürger empfangen.

Für die Familien war es nach Jahren der Trennung ein hochemotionales Wiedersehen.

Bereits im Vorfeld hatten die Angehörigen die Möglichkeit gehabt, mit ihren Liebsten aus dem Oval Office heraus zu telefonieren.

Dabei kam es zu emotionalen Szenen:



"Hi, alle beieinander. Könnt ihr mich hören? Hier ist Joe Biden."

"Hi, Herr Präsident."

"Ich sage Ihnen was, mir geht es nicht so gut, wie Ihren Familien. Sie stehen alle hier um den Schreibtisch im Oval Office und wir wollten nur sagen, wie überwältigt wir sind. Sie wurden lange Zeit zu Unrecht festgehalten und wir sind froh, dass Sie zu Hause sind."



"Ich vermisse dich so sehr."

"Hier ist Mama. Kannst du mich hören? Hier ist deine Mama."



"Ich bin so glücklich. Wir sehen uns sehr bald."

"Wir sind im Oval Office."

"Tschüss. Ich habe euch so lieb."

"Ich habe dich so lieb."

"Tschüss, bis bald!"



"Hier ist Paul Whelan"

"Ich habe jemanden, die im Oval Office gelebt hat. Sie ist zurück. Sie kennt das Büro besser, als ich es tue. Sag hallo, Schwester."

"Paul, es ist unglaublich. Dieser Moment ist absolut unglaublich. Und ich möchte nur, dass du weißt, dass die ganze Familie hier ist."



"Hallo, Papa?"

"Ja, Katiushechka, bist du es?"

"Ja, ja, hallo."

"Hallo, Kleine."

"Hallo, Papa, schön, dich zu hören."

"Wo seid ihr?"

"Wir sind im Oval Office."



"Kein Wort ist stark genug dafür. Ich war sicher, dass ich im Gefängnis sterben werde. Ich kann nicht glauben, was passiert. Ich denke immer noch, dass ich in meiner Gefängniszelle in Omsk schlafe, anstatt Ihre Stimme zu hören, aber ich möchte nur, dass Sie wissen, dass Sie etwas Wunderbares getan haben, indem Sie so viele Menschen gerettet haben. Ich glaube, wir sind 16 Personen im Flugzeug. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich möchte nur sagen, dass es meiner Meinung nach nicht viele Dinge gibt, die wichtiger sind, als Menschenleben zu retten."



Der Gefangenen-Deal zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern wie den USA und Deutschland gilt als beispiellos und umfangreichster in der jüngeren Vergangenheit.