Kampfjets fangen Militärflugzeug ab Historischer Vorfall: China dringt in Japans Luftraum ein Von t-online 27.08.2024 - 07:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das chinesische Aufklärungsflugzeug vom Typ Y-9: Der Flieger kam aus China und verletzte am Montag für zwei Minuten den japanischen Luftraum. (Quelle: Uncredited/Japan's Ministry of Defense/AP/dpa/dpa-bilder)

Das gab es bisher noch nie: Ein chinesisches Militärflugzeug ist in den japanischen Luftraum eingedrungen. Kampfjets fingen den Flieger schnell ab.

Ein chinesisches Militärflugzeug ist in den japanischen Luftraum eingedrungen. Einen solchen Vorfall gab es noch nie. Japan stufte die Situation am Montag als Notfalleinsatz ein und schickte sofort Kampfjets in die Luft, um das chinesische Y-9-Aufklärungsflugzeug abzufangen. Es war über den unbewohnten Danjo-Inseln in der südjapanischen Präfektur Nagasaki eingedrungen.

So hielt sich das eingedrungene Flugzeug laut dem japanischen Verteidigungsministerium rund zwei Minuten im japanischen Luftraum auf. Es sei von den Kampfjets gewarnt worden sein. Waffen wie Leuchtraketen sein aber nicht zum Einsatz gekommen. Das Ministerium verbreitete ein Foto, welches das eindringende Flugzeug zeigen soll.

Die japanische Vize-Außenministerin Masataka Okano bestellte am Montagabend (Ortszeit) laut ihres Ministeriums den geschäftsführenden Botschafter Chinas ein und drückte ihm gegenüber den "entschiedenen Protest" Japans wegen des Vorfalls aus. Zudem habe Okano Maßnahmen eingefordert, um eine "Wiederholung solcher Ereignisse" zu verhindern. In der Angelegenheit werde Tokio sich zudem direkt an die Regierung in Peking wenden. Chinesische Behörden äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

"Zu befürchten, dass sie ihre Provokationen verstärken"

"Möglicherweise haben sie versucht, Japans Reaktionsfähigkeiten zu testen. Es ist zu befürchten, dass sie ihre Provokationen weiter verstärken werden", sagte der Verteidigungsexperte und ehemalige Vize-Admiral Yasuhiro Kawakami laut der japanischen Zeitung "Yomiuri Shimbun" über den Zwischenfall.