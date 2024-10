"Meine Familiengeschichte endete am 7. Oktober"

Mehr als 1.200 Menschen wurden bei dem beispiellosen Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Jahr ermordet. Ein Jahr später erinnern sich Angehörige der Opfer an den schrecklichen Tag.

In den Morgenstunden des 7. Oktober 2023 hatten Hunderte Terroristen der radikalislamischen Hamas und verbündeter islamistischer Palästinensergruppen den Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel durchbrochen. In mehreren südisraelischen Ortschaften und auf dem Nova-Musikfestival richteten sie anschließend ein regelrechtes Massaker an.