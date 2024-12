Der russische Präsident Wladimir Putin hat den bisherigen Gouverneur der teilweise von ukrainischen Truppen kontrollierten westrussischen Grenzregion Kursk, Alexej Smirnow, gegen den bekannten kremlnahen Abgeordneten Alexander Chinschtein ausgetauscht. Die Region brauche einen "Krisenmanager", begründete Putin den Schritt nach der Ernennung von Chinschtein am Donnerstagabend. Am wichtigsten sei es, "die Arbeit zur Unterstützung der Menschen zu organisieren", sagte Putin bei einem Treffen mit Chinschtein.

Vorgänger erst seit wenigen Monaten im Amt

Die ukrainische Armee hatte Mitte August eine Überraschungsoffensive in Kursk gestartet. Nach eigenen Angaben kontrolliert sie immer noch große Gebiete in der russischen Grenzregion.

Unzufriedenheit in Kursk

Seit August machen die Einwohner von Kursk ihrem Ärger über fehlende Warnungen vor dem Einmarsch sowie über den Umgang mit der Krise in den Onlinenetzwerken Luft. Einige von ihnen haben Videobotschaften an Putin verfasst, in denen sie um Hilfe bitten. In Staatsmedien kommt die Unzufriedenheit in Onlinenetzwerken nur selten zur Sprache.