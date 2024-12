Aktivisten: Rebellen erobern Großteil von Daraa in Syrien

Aktualisiert am 06.12.2024 - 22:41 Uhr

Rebellen übernehmen an mehreren Fronten Gebiete der syrischen Regierung. (Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa/dpa-bilder)

Während vom Norden Syriens die islamistische Rebellenallianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) vorrückt, übernehmen lokale Oppositionsgruppen die Kontrolle im Süden. Nun in einer symbolträchtigen Region.

Die ersten Proteste in Syrien vor Beginn des Bürgerkriegs fanden im März 2011 in der Stadt Daraa statt. Sie wurden durch die Verhaftung Jugendlicher ausgelöst, die regierungskritische Graffiti an Wänden angebracht hatten.