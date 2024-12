Videotranskript lesen

Nach dem Sturz des Assad-Regimes sind offenbar Tausende syrische Häftlinge in Freiheit gekommen: Das berüchtigte Foltergefängnis Saidnaja ist von Rebellen eingenommen worden.

Erste Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen Szenen aus dem Inneren der Haftanstalt.

Darauf ist zu sehen, wie Anhänger der Rebellen-Milizen durch Überwachungsräume gehen und die Bedingungen dokumentieren. Weitere Aufnahmen zeigen die Befreiung der Gefangenen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Freilassung von Tausenden Häftlingen, die während der Herrschaft des Assad-Regimes inhaftiert waren.

Das Gefängnis ist laut dem "European Center for Constitutional and Human Rights" bekannt für systematische Folter und Massenhinrichtungen unter dem Assad-Regime.

Die Milizen bezeichneten die Einnahme als "Ende der Ära der Tyrannei".

Islamistische Kämpfer der Miliz Hajat Tahrir al-Scham, kurz HTS, verkündeten am Sonntag die Einnahme der Hauptstadt Damaskus und die Flucht von Assad. An zahlreichen Orten kam es anschließend zu Jubelszenen.