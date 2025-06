Der ukrainische Präsident äußert sich enttäuscht über die US-Regierung. Raketen zur Abwehr russischer Drohnen würden statt in die Ukraine in den Nahen Osten geschickt.

Ukraine-Krieg_ Selenskyj zeigt sich von US-Regierung enttäuscht

"Wir haben uns auf diese 20.000 Raketen verlassen", sagte Selenskyj dem Sender am Sonntag. "Ihre Entwicklung war nicht teuer, bedurfte aber spezieller Technologie. Am Morgen hat mich der Verteidigungsminister informiert, dass die USA diese Raketen in den Nahen Osten geschickt haben", so Selenskyj.