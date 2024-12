Videotranskript lesen

Müll, Dreck und Massenzellen: In Assads Gefängnissen herrschten prekäre Bedingungen.



Nachdem Rebellen die syrische Stadt Hama eingenommen haben, sollen dort 3.000 Häftlinge in Freiheit gekommen sein.



Videos zeigen, wie die Menschen dort gelebt haben.



Die Wände sind schmutzig und schimmelig. Überall liegen Gegenstände herum.



In einer Zelle stehen Stockbetten mit über 20 Schlafplätzen.

Nach der Übernahme der Stadt Hama in der vergangenen Woche stürmten die Rebellen auch Assads Gemächer in Damaskus.



Die islamistische Gruppe Hajat Tahrir al-Scham und mit ihr verbündeten Milizen haben das Gewaltregime des syrischen Präsidenten gestürzt.



Assad soll mittlerweile nach Moskau geflohen sein.

Nicht nur in Hama, sondern auch aus dem berüchtigten Saidnaja-Gefängnis wurden Tausende Inhaftierte befreit – darunter auch zahlreiche Frauen und Kinder.



Das Gefängnis ist bekannt für systematische Folter und Massenhinrichtungen.