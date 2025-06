Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Iran droht mit Eskalation, sollten die USA das Land angreifen. Als letztes Mittel könnte das iranische Regime die Weltwirtschaft lahmlegen.

Doch ein militärisches Eingreifen der USA birgt auch enorme Risiken für die USA und die Region – ein Überblick.

US-Truppen in Gefahr?

Zu den ersten Reaktionen des Iran auf einen US-Angriff dürfte der Beschuss von US-Truppen im Nahen Osten gehören. Etwa 40.000 Soldaten haben die USA auf Basen in Saudi-Arabien, Jordanien, Katar, Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stationiert, kleinere Kontingente bekämpfen in Syrien und Irak die Terrorgruppe "Islamischer Staat". Vertreter des Iran haben in der "New York Times" bereits angekündigt, die US-Basen in der Region anzugreifen, sollten die USA in den Konflikt eingreifen.

Die US-Regierung sagte der Zeitung, dass der Iran für solche Schläge nur wenig Vorbereitungszeit bräuchte. Demnach verfügt das iranische Militär über Abschussbasen in Reichweite der US-Truppen in Bahrain, Katar und den VAE. Die US-Armee hat ihre Soldaten in der Region schon am Montag in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Der Iran kündigte zudem Angriffe auf arabische Länder an, die sich an möglichen US-Angriffen beteiligen.

Unklar ist, wie massiv der Iran im Falle eines US-Eingreifens mit Raketen zurückschlagen könnte. Israelische Militärexperten schätzen den Restbestand iranischer Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite bis 2.000 Kilometer auf 700 bis 1.300 Stück. Die Zahl der auf Israel abgefeuerten Raketen ist in den vergangenen Tagen schon deutlich zurückgegangen.

Allerdings verfügt der Iran laut US-Schätzungen auch über bis zu 2.000 Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Auch sie sind eine Bedrohung für die US-Soldaten in der Nachbarschaft des Iran. Offen ist auch, wie gut die iranische Armee mögliche Angriffe auf US-Basen unter dem Druck der israelischen Angriffe noch koordinieren könnte. Denkbar ist, dass pro-iranische Terrorgruppen in Syrien und dem Irak die US-Basen in der direkten Nachbarschaft angreifen.

Droht ein Flächenbrand im Nahen Osten?

Als Horrorszenario im Falle eines Angriffs auf den Iran galt stets ein Flächenbrand im Nahen Osten, ausgelöst durch verbündete Milizen des Mullah-Regimes. Der Iran hat jahrzehntelang die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und die Huthis im Jemen aufgerüstet und mitfinanziert. Die islamistischen Terrorgruppen galten als Lebensversicherung des Iran gegen einen möglichen israelischen Angriff. Doch die so entstandene Drohkulisse gegen Israel existiert nicht mehr.