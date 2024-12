Zoran Milanović (Archivbild): Kroatiens Präsident gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Zagreb ab – hier noch bei der Europawahl. (Quelle: Darko Bandic/AP/dpa-bilder)

Vom "Präsidenten, dem nichts heilig ist" bis zum Kandidaten, der so "falsch ist, wie ein 13-Euro-Schein": Nach einem vor allem verbal hart geführten Wahlkampf wählen die Menschen in Kroatien am Sonntag ihren künftigen Präsidenten. In den letzten Umfragen lag Amtsinhaber Zoran Milanović vorn – Experten gehen aber davon aus, dass keiner der acht Kandidaten bereits im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit von 50 Prozent erreichen wird. Damit dürfte es auf eine Stichwahl am 12. Januar hinauslaufen.