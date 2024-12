Präsidentschaftswahl in Kroatien

Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien war eigentlich eine Stichwahl erwartet worden. Jetzt könnte der Amtsinhaber Zoran Milanović schon im ersten Wahlgang gewonnen haben.

Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien führt ersten Nachwahlbefragungen zufolge der Amtsinhaber Zoran Milanović mit deutlichem Vorsprung. Der Kandidat der oppositionellen Sozialdemokraten gewinnt laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos in der ersten Runde der Wahlen am Sonntag seine zweite Amtszeit klar. Der Erhebung zufolge lag Milanović mit 51,4 Prozent vor Dragan Primorac, dem Kandidaten der regierenden Kroatischen Demokratischen Union (HDZ), der 19,29 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte.