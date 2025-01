Rund 60 Tote bei Guerilla-Angriffen in Kolumbien

Rebellen der kolumbianischen Guerillagruppe ELN (Archivbild): Kämpfer der Miliz haben rund 60 Menschen in der Region Catatumbo getötet. (Quelle: Christian Escobar Mora/EFE/dpa/Archiv./dpa)

Bei Angriffen der Guerillagruppe ELN in Kolumbien sind dutzende Menschen getötet worden. Rund 60 Menschen seien in mehreren Gemeinden der Region Catatumbo im Norden des Landes "gewaltsam ums Leben gekommen", teilte das Büro des kolumbianischen Ombudsmanns am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.