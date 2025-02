Nein, denn wir wollen es wiederherstellen. Deutschland braucht ein klares Signal in der Migrationspolitik. Viele Maßnahmen, die auf europäischer Ebene ergriffen worden sind, gingen zwar in die richtige Richtung. Aber der Zustrom illegaler Migration in die Bundesrepublik konnte nicht entscheidend gestoppt werden. Das muss aber geschehen.

Natürlich sollten wir auch weiterhin Lösungen in europäischer Solidarität suchen und wir dürfen nicht die Länder am Mittelmeer mit dem Problem im Stich lassen. Dafür müssen wir vor allem den EU-Außengrenzschutz verstärken, aber Frontex ist in den Kinderschuhen stecken geblieben. Deshalb steht fest: Erst mit effektiven Lösungen in der Asyl- und Migrationsfrage können wir wieder vollständige Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union gewährleisten.