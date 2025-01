Schluchzen und Freudentränen: Geiseln mit Familien vereint

Waffenruhe in Nahost

Tränen der Erleichterung und Rührung: Drei Hamas-Geiseln sind wieder in den Armen ihrer Familien. In einer Klinik bei Tel Aviv kommt es zu einem hochemotionalen Wiedersehen.

Nach ihrer Freilassung aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sind drei israelische Geiseln wieder mit ihren Familien vereint. Ein gut zwei Minuten langes Video zeigt das äußerst emotionale Wiedersehen der drei Frauen mit ihren Angehörigen im Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv . Es gab innige Umarmungen, es flossen Tränen, es war Schluchzen und Jubel zu hören, als Familienmitglieder Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31) in die Arme schlossen.

Bewaffnete Hamas-Kämpfer hatten die Frauen zuvor in Gaza Vertretern des Roten Kreuzes übergeben. Sie waren seit ihrer Entführung während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in dem umkämpften Küstenstreifen festgehalten worden.