Russland und Ukraine beschießen sich täglich mit Drohnen. Die Ukraine möchte ihr Drohnenprogramm nun noch weiter ausbauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine und Russland verschärfen Drohnenkrieg

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Drohnenangriffen überzogen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierte Moskau das Nachbarland mit 139 Drohnen. Davon seien 67 abgeschossen worden, von weiteren 71 sei die Ortung verloren gegangen. Das ist zumeist auf den Einsatz von elektronischen Abwehrmitteln zurückzuführen. In der Region Sumy brannte nach offiziellen Angaben ein Wohnhaus infolge eines Drohnenangriffs. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 36 ukrainische Drohnen über den russischen Gebieten Wolgograd, Rostow, Belgorod und Krasnodar abgewehrt worden seien. Nach Behördenangaben wurden eine Ölraffinerie angegriffen sowie mehrere Häuser und Autos von herabfallenden Drohnentrümmern beschädigt. In der Region Belgorod sei eine Stromleitung beschädigt worden. Mehrere Ortschaften seien daher ohne Strom. In einem Stadtbezirk von Rostow am Don wurde nach offiziellen Angaben der Ausnahmezustand ausgerufen. Herabfallende Drohnentrümmer beschädigten dort demnach 14 Wohnblocks, in der Nacht waren mehr als 60 Menschen evakuiert worden.

Eklat im russischen TV: "Die Nordkoreaner sind alle"

Ein Putin-treuer Talkshow-Gast enthüllt live im TV unbequeme Details über den Ukraine-Krieg. Die Moderatorin versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Doch er redet sich um Kopf und Kragen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Baltische Staaten kappen Verbindung zu Russland

Litauen hat seine Stromnetzverbindung mit Russland gekappt. Die beiden anderen baltischen Staaten Lettland und Estland haben ebenfalls mit der lange geplanten Abkopplung vom russischen Stromnetz begonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Berichte: Sprengstoff in Brillen für russische Drohnenpiloten entdeckt

Russische Telegramkanäle und Medien melden, dass offenbar russische Drohnenpiloten Ziel einer Sabotageaktion waren. Demnach seien Brillen zur Drohnensteuerung entdeckt worden, in denen Sprengstoff und ein Zünder eingebaut waren. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukraine: Wieder nordkoreanische Soldaten in Kursk gesichtet

In der russischen Grenzregion Kursk greifen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nordkoreanische Soldaten wieder in das Kampfgeschehen ein. Es gab neue Angriffe auf die Einsatzgebiete in Kursk, die russische Armee und nordkoreanische Soldaten waren erneut involviert", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Eine "beträchtliche Anzahl" gegnerischer Soldaten sei "vernichtet" worden. "Wir reden von hunderten russischer und nordkoreanischer Soldaten", fügt er hinzu. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine arbeitet an Drohnen-Doktrin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr die Bedeutung von Drohnen für die Kriegsführung seiner Streitkräfte gegen Russland betont. "Drohnen sind die technologische Grundlage der modernen Kriegsführung", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine müsse in diesem Bereich führend sein. "Und das sind wir bereits in vielerlei Hinsicht."

Bei seinem Treffen mit den Kommandeuren der Drohnen-Einheiten der ukrainischen Armee sei weiter an einer technologischen Verteidigungsdoktrin gearbeitet worden. "Die Entscheidungen sind gefallen, Drohnen werden produziert und geliefert, und die Bedeutung von Drohnen sollte darin bestehen, russische Angriffe immer unmöglicher zu machen", sagt Selenskyj. Die Ukraine werde dafür keine Mittel scheuen.