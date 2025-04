Musk arbeitet nicht mehr aus dem Weißen Haus

Der US-Unternehmer und Trump Berater Elon Musk arbeitet wohl nicht mehr regelmäßig vom Weißen Haus aus. Das hat die US-Zeitung "New York Post" berichtet. Dem Tesla Chef stand zuvor ein kleines Büro im West Wing zur Verfügung, ein Gebäudeflügel des Weißen Hauses. Der reichste Mann der Welt hatte zuvor bereits angekündigt, sich von seiner Funktion beim Department of Government Efficiency (DOGE) zurückzuziehen.

Die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, erklärte gegenüber der Zeitung: "Anstatt mich persönlich mit ihm zu treffen, spreche ich mit ihm am Telefon, aber der Effekt ist derselbe". Er sei nicht mehr physisch anwesend, aber das würde keinen Unterschied machen, so die Trump-Vertraute. Ende Mai endet Musks Stelle als Sonderbediensteter der US-Regierung. Danach wird er Trump wohl informell weiter beraten.

Trump plant Wolkenkratzer in Dubai

Donald Trump plant offenbar den Bau eines Trump towers in Dubai. Es soll das erste Trump Hotel in der emiratischen Metropole entstehen, kündigte sein Immobilienkonzern vor dem Besuch des US-Präsidenten an. Das Gebäude entsteht in Zusammenarbeit mit Dar Global. Das internationale Unternehmen mit Sitz in Dubai ist spezialisiert auf Luxusimmobilien für Superreiche. Lesen Sie hier mehr dazu.