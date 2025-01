Pokrowsk ist ein Sektor, allerdings gestaltet sich das Bild dort und im Rest des Donbass seit Monaten gleich: Russland rückt in sehr kleinen Schritten vor. Daneben schaue ich selbstverständlich auf Kursk in Russland. Die Ukrainer haben dort sowohl militärisch als auch politisch einen Schwerpunkt gelegt: Sie nehmen Verluste im Donbass in Kauf, um Territorium in Kursk halten zu können. Das ist für die Ukraine ein kalkuliertes Risiko. Ich achte daneben jedoch vor allem auf entscheidende Veränderungen an der Front.