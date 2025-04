Nach tödlichem Attentat Pakistan rechnet mit Angriff durch Indien

Von t-online , pri Aktualisiert am 30.04.2025 - 15:54 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Indus in Kaschmir (Archivbild): Indien hat ein Abkommen mit Pakistan zur Nutzung der Wasservorräte aufgekündigt. (Quelle: IMAGO/Basit Zargar)

Nach einem tödlichen Attentat prallen Indien und Pakistan in Kaschmir aufeinander. Der indische Premier droht mit einem "vernichtenden Schlag gegen Terrorismus". Inmitten der beliebten Urlaubsregion verläuft die Konfliktlinie.

Die Bergregion Kaschmir ist seit Jahrhunderten umkämpft. Seit einem Attentat mit mindestens 26 Toten im beliebten Urlaubsort Pahalgam am 22. April im indischen Teil der Region spitzt sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu. Infolgedessen kam es auch zu einem ersten Schusswechsel entlang der Grenze zwischen den beiden verfeindeten Mächten. Pakistan rechnet inzwischen mit einem Angriff durchs indische Militär. Ein Blick auf die Region, ihre Geschichte und historische Konfliktlinien.

Wo liegt Kaschmir?

In der Kaschmir-Region rund um den Indus leben rund 17,5 Millionen Menschen. Davon rund 12,5 Millionen im indisch kontrollierten Teil, fünf Millionen auf pakistanischer Seite. Die Bevölkerung in dem Gebiet mit einer Fläche von rund 222.000 Quadratkilometern teilt sich in Hindus, Sikhs und Muslime. Die Region ist geprägt vom Himalaja und markanten Gipfeln wie dem K2 als zweithöchstem Berg der Welt mit rund 8.611 Metern Höhe. Vor allem in den indischen Bundesstaaten Jammu und Kaschmir – kurz J&K genannt – wurde der Tourismus bisher als wichtige Einnahmequelle kräftig beworben. Das Attentat von Pahalgam trifft die Region deshalb auch wirtschaftlich.

Woher rührt der Konflikt?

Kaschmir war in der Geschichte immer umstritten. Nach der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans 1947 vom britischen Empire gründete sich der Fürstenstaat Kaschmir. Doch gelang es der Region nicht, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Formal trat der Fürstenstaat 1947 Indien bei, seither beansprucht Delhi die Hoheit über die gesamte Region. So sind im Regionalparlament auch Sitze für Vertreter des pakistanischen Teils von Kaschmir reserviert. Zudem hält China einen Teil der Region besetzt.

Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hält fest: "Sollte Peking die Kaschmir-Frage künftig nicht mehr nur unter dem Aspekt seiner eigenen Grenzstreitigkeiten mit Indien, sondern nun auch im Kontext des indisch-pakistanischen Konflikts sehen, könnte daraus ein neuer Streitpunkt im ohnehin schwierigen bilateralen Verhältnis erwachsen."

Der Anschlag auf Urlauber in Pahalgam heizt den Konflikt weiter an. Seitdem droht Indiens Premierminister mit einem Vergeltungsschlag, Pakistan bereitet sich derweil auf einen Angriff durch das indische Militär vor. Auf der Plattform X schreibt der Informationsminister Attaullah Tarar: "Indien trägt die volle Verantwortung für alle schwerwiegenden Folgen in der Region." Die Lage zwischen den beiden Atommächten droht zu eskalieren.

Was ist die Vorgeschichte der jüngsten Eskalation?

Narendra Modi ist seit 2014 Premierminister Indiens. Er setzt auf eine hindu-nationalistische Linie und Abgrenzung zum Erzfeind Pakistan sowie dem strategischen Rivalen China. Seit dem vergangenen Jahrzehnt lassen sich im indischen Teil Kaschmirs verstärkt islamistische Tendenzen beobachten – vor allem unter Jugendlichen.