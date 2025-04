Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA ist im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 0,3 Prozent gesunken, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte . Ökonomen hatten zuvor mit einer leicht wachsenden Wirtschaft gerechnet. Donald Trump hat bereits einen Schuldigen dafür ausfindig gemacht. Experten sehen dagegen die Verantwortung beim US-Präsidenten selbst.

Schuld sind die Anderen

Der US-Präsident Donald Trump machte hingegen Bidens Erbe für den Rückgang verantwortlich, obwohl die US-Wirtschaft unter dem Demokraten noch deutlich zugelegt hatte – im letzten Quartal 2024 betrug das Wachstum aufs Jahr hochgerechnet 2,4 Prozent. Trump verwies in Online-Netzwerken darauf, dass er das Amt erst am 20. Januar übernommen hatte. "Bald wird die Wirkung der Zölle zu spüren sein und Unternehmen werden in Rekordzahlen in die USA ziehen", behauptete er. Das Land werde "boomen, aber wir müssen den Biden-'Überhang' loswerden".