Videotranskript lesen

Eine Langstrecken-Drohne beschleunigt auf einer unbeleuchteten Straße und steigt mit heulenden Motoren in den Nachthimmel.

Diese Drohnen, beladen mit Sprengköpfen, sind ein zentraler Bestandteil der ukrainischen Strategie, Russland hinter der Frontlinie zu treffen.

Das ukrainische Militär gewährte der Nachrichtenagentur Reuters exklusiven Zugang zu einem Drohnenstart.

Details zum Ort und Zeitpunkt wurden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten.

“Kasper” ist Bataillonskommandeur des 14. Regiments für unbemannte Luftfahrtsysteme.

"Wir werden heute eine strategische Mission durchführen. Leider kann ich nicht sagen, was unser Ziel ist. Aber es ist ein Tiefschlag und es wird wehtun."

Ziel der Angriffe sei es, laut "Kasper", logistische Knotenpunkte und Munitionslager zu zerstören, um den Druck Moskaus auf die Front zu verringern.

Die Drohneneinheit ist hoch spezialisiert.

Mit hunderten Mitgliedern, darunter Analysten und Ingenieure, hat die Einheit bereits bedeutende Ziele wie den russischen Luftwaffenstützpunkt Engels getroffen.

Aufnahmen aus den sozialen Medien zeigen, wie in der Stadt Anfang Januar ein Öllager auf dem Luftwaffenstützpunkt brennt.

Den Bildern zufolge wurden mindestens drei große Treibstofftanks zerstört, was einer Menge von mindestens 100.000 bis 120.000 Tonnen hochwertigen Treibstoffs entspricht.

"Das ist unsere schöne ‘Lyutyi’, eine Art Drohne, die jeder schon kennt."

Die "Lyutyi"-Drohne, ukrainisch für Wut, ist aus ukrainischer Produktion und erreicht laut des Regiments Reichweiten von bis zu 2.000 Kilometern.

Aber Drohnen allein werden den Verlauf des Krieges nicht verändern, sagt "Fidel", der Gründer des Regiments für unbemannte Luftfahrtsysteme.

"Man braucht immer noch die Infanterie, die alles zusammenhält, man braucht die Artillerie, die vieles zusammenhält, man braucht die Luftfahrt und viele, viele andere Dinge."

Der russische Verteidigungsminister gab an, in dieser Nacht 121 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben.

"Ich sage das ohne Übertreibung, aber das 14. Regiment ist weltweit die einzige Einheit dieser Größenordnung mit einer solchen Anzahl von Soldaten, die eine solche Wirkung erzielen kann".

Während die Ukraine ihre Drohnenangriffe intensiviert, führt auch Russland weiterhin nächtliche Angriffe durch.

Die Strategie der Ukraine, Drohnen für präzise und weitreichende Angriffe einzusetzen, hebt den Krieg auf eine neue technologische Ebene.

Dabei bleibt jedoch ungewiss, ob dies allein den entscheidenden Unterschied im Krieg machen kann.