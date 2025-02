Tadschikistan: Lange Haftstrafen wegen Hochverrats verhängt

Aktualisiert am 05.02.2025 - 12:59 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Seit mehr als 30 Jahren regiert Emomali Rachmon in Tadschikistan und lässt dort immer wieder Gegner wegsperren. (Archivbild) (Quelle: Alexander Zemlianichenko/Pool AP/AP/dpa-bilder)

In der autokratisch regierten Republik Tadschikistan in Zentralasien hat das Oberste Gericht in einem Geheimprozess drakonische Strafen verhängt. Es geht um einen angeblichen Staatsstreich.