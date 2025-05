Diese deutschen Politiker feiern in der russischen Botschaft

Der ehemalige DDR-Staatschef Egon Krenz: Auch er nahm an dem Empfang in der russischen Botschaft teil. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)

Auch in Deutschland feiert Russland das Kriegsende vor 80 Jahren. Bei den Feierlichkeiten ließen sich auch deutsche Politiker sehen.

An einem Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum 80. Jahrestag des Kriegsendes haben auch einige bekannte aktive und ehemalige Politiker teilgenommen. Zu sehen waren am Eingang der ehemalige DDR-Staatschef Egon Krenz, der BSW-Politiker und frühere Linke-Vorsitzende Klaus Ernst und die BSW-Politikerin und ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen.