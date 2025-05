Geschosse am Nachthimmel: Indien und Pakistan greifen sich erneut an

Beide Seiten setzen auf verstÀrkt auf Drohnen

Pakistan meldet Abschuss von Drohnen

Nach den Gefechten in der Nacht berichteten Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters von Geschossen am Nachthimmel. Durch Artilleriebeschuss seien mindestens eine Frau ums Leben gekommen sowie vier weitere Zivilisten im indisch verwalteten Teil der Himalaya-Region Kaschmir verletzt worden, berichtete die Zeitung "The Indian Express" unter Berufung auf Behördenvertreter. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Indien stieg damit seit Mittwoch auf 17.