Anlässlich der Militärparade zum "Tag des Sieges" der Sowjetunion über Nazideutschland vor 80 Jahren hat Wladimir Putin den Veteranen des Zweiten Weltkriegs gedacht. Es ist das vierte Mal seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine . In den vergangenen Jahren nutzte Putin diesen Anlass, um scharf gegen den Westen zu schießen. Doch in diesem Jahr war die Rede deutlich zurückhaltender.

Der Osteuropa-Experte Alexander Libman, von der Freien Universität Berlin , sieht darin aber nicht einen Versuch, auf den Westen zuzugehen, sondern hauptsächlich einen Versuch, die Achse Moskau-Peking zu stärken: "Das ganz Zentrale in der Rede ist der persönliche Dank an China ."

China hat ein anderes Selbstbild als Russland

Diese Ansprache Chinas und seines Präsidenten Xi Jinping , der als Ehrengast neben Putin auf der Tribüne saß, bestimmt für den Experten auch den Ton der Rede und erklärt das Ausbleiben der direkten Angriffe auf den Westen. "Xi kann nur hinter dieser Rede stehen, wenn die direkten Angriffe gegen den Westen ausbleiben." Dies hänge mit dem Selbstbild Chinas zusammen. "Für Russland ist das Antiwestliche ein ganz zentraler Aspekt der eigenen Identität. China hingegen nimmt den Westen zwar als Konkurrenten wahr, betont aber gleichzeitig immer wieder die Bereitschaft zur Zusammenarbeit", so Libman.

Putin betont die Einheit Russlands

Dabei erwähnte Putin auch die Leistungen von Mitgliedern der Roten Armee, die aus ukrainischen Städten wie Odessa, Sewastopol und Mariupol stammen, ohne jedoch die Ukraine namentlich zu erwähnen. "Die explizite Nennung der Ukraine ist in diesem Kontext nicht nötig. Denn für Putin formen alle Völker der ehemaligen Sowjetunion eine Einheit – sie sind für ihn in dieser Hinsicht alle Russen", so Libman.